New York in den 80ern: Trotz der großen sozialen Unterschiede, die zwischen den beiden Klassenclowns Paul (Banks Repeta) und Jonathan (Jaylin Webb) liegen, sind die beiden unzertrennlich. Während Jonathan, ein Schwarzer Mann aus ärmlichen Verhältnissen, bei seiner kranken Großmutter lebt, wächst Paul in einem bürgerlichen Haushalt von jüdischen Immigranten auf. Als es die beiden Zwölfjährigen mit ihren Späßen jedoch zu weit treiben, stecken Pauls Eltern ihn in eine Privatschule.

Dort lernt Paul eine völlig neue Welt kennen, die von Rassismus und Überheblichkeit geprägt ist. Hin- und hergerissen zwischen dem Druck, dazu gehören zu wollen, und das moralisch Richtige zu tun, findet sich Paul in einem Spannungsfeld wieder, dass nicht nur einen tiefen Einblick in seine Psyche gewährt, sondern auch die politischen Verhältnisse der USA beleuchtet.