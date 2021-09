"The Dark Knight Rises" auf Amazon Prime: Batman vs. Bane

Bane ist da!

Vier Jahre, nachdem „"The Dark Knight"“ zuletzt im Einsatz war, kam diese Fortsetzung, doch da in der Filmwelt die Uhren anders gehen, setzt „ "The Dark Knight Rises"“ acht Jahre nach den damaligen Geschehnissen ein. Batman hatte die Schuld am Tod von Harvey ‚"Two Face"‘ Dent auf sich genommen und musste seitdem als gesuchter Mörder von der Bildfläche verschwinden.

Mit dem selbstgewählten Exil ist es vorbei, als der Terrorist Bane in der Stadt auftaucht und eine Welle der Gewalt auslöst, die Gotham in totaler Anarchie versinken lässt. Diese Notlage lockt den Fledermaus-Mann mit der tiefen Stimme wieder hervor, aber es ist keine leichte Aufgabe, die skrupellosen Pläne des Größenwahnsinnigen zu vereiteln und vielleicht stößt Batman dabei sogar an seine Grenzen.