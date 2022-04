"Jack Reacher: Kein Weg zurück" auf ATV: Tom Cruise im Schongang

Sparsame Action

Im ersten Teil bekamen wir wenigstens Werner Herzog in der Rolle eines bösen Russen zu sehen. Auf eine ähnliche Attraktion müssen wir diesmal leider verzichten. Außerdem zählt der Film einfach nicht zu den Großproduktionen, an denen Cruise normalerweise mitwirkt. Während die unglaubwürdige Story eines "Mission Impossible"-Abenteuers durch rasch wechselnde attraktive Schauplätze und spektakuläre Stunts wieder wettgemacht wird, reicht das Budget bei "Jack Reacher" gerade mal für New Orleans als exotische Kulisse und an Action gibt es die Standardausführung : viele Schusswechsel, noch mehr Prügeleien und zum Finale turnt Reacher über ein paar Balkone kurz eine Hauswand hoch, was den stets risikobereiten Cruise ja wohl eher unterfordern musste.

Diese in sich abgeschlossene Fortsetzung ist somit ein Pflichttermin für alle fleißigen Cruise-FilmesammlerInnen, kann aber ansonsten ruhig für einen künftigen Fernsehabend aufgesparte werden, an dem man gerade nichts Besseres zu tun hat.

2 1/2 von 5 handzerschmetterten Sicherheitsscheiben.

"Jack Reacher: Kein Weg zurück" ist auf ATV am 4. April um 20:15 zu sehen.