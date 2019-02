Marvel-Filme in der Pipeline: Projekte und Gerüchte

Die Eternals sind eine Gruppe unsterblicher, gottähnlicher Außerirdischer, denen auch Thanos angehört. Geschaffen wurden diese Charaktere von Marvel-Urgestein Jack Kirby. Die Lichtgestalten haben natürlich auch dunkle Gegenspieler, die Deviants. In der Comic-Vorlage war Thanos ein Eternal, bei dem allerdings das Deviant-Gen aktiv war. Im Gegensatz zu seinem Bruder Eros.

Marvel Studios-Chef Kevin Feige scheint davon überzeugt zu sein, dass die Eternals nach "Avengers: Endgame" eine entscheidende Rolle im neuen Marvel Cinematic Universe (MCU) spielen sollen. Denn die Autoren Matthew und Ryan Firpo wurden bereits angeheuert, um aus der Comic-Vorlage ein Drehbuch zu machen. Die Regie wird laut Hollywood Reporter Chloe Zhao übernehmen. Sie hat bisher erst zwei Indie-Filme gedreht ( "The Rider" und "Songs My Brothers Taught Me"). Damit ist der Film ein Kandidat für einen möglichen Filmstart im Jahr 2021.

Feige hat im Gespräch mit dem US-Portal Collider gesagt, dass nach "Avengers: Endgame" und "Spider-Man: Far From Home" im MCU alles anders werden wird. Marvel will demnach mit den Eternals diesmal einen anderen Weg als bei den "Avengers" einschlagen. Ähnlich wie bei den "Guardians of the Galaxy" soll ein Team aus weitgehend unbekannten Charakteren in einem Film vorgestellt werden. Diese Charaktere können dann später in anderen Filmen wiederkehren.