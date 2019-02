"Avengers: Infinity War": Wie die Marvel-Geschichte weitergehen könnte

Rückkehr der aufgelösten Helden

Die Rückkehr der von Thanos aufgelösten Helden kann als sicher angenommen werden. Denn die nächsten Filme mit Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange und den Guardians of the Galaxy sind schon in Planung. Diese Helden werden wohl in der Phase 4 des MCU die Hauptrollen von den Original-Avengers übernehmen. Aber dazu müssen sie zuerst wiederbelebt werden.

Die ziemlich plausible Theorie ist, dass alle aufgelösten Helden nicht wirklich tot sind, sondern im Inneren des Soul Stone gefangen sind. Das gilt übrigens auch für Gamora. Sie wurde von Thanos geopfert, um den Seelenstein zu erhalten. In der Szene nach dem Fingerschnipp sehen wir Thanos in der orangen Innenwelt des Soul Stone mit der jungen Gamora. Es ist daher anzunehmen, dass auch Gamora im Inneren des Steins noch am Leben ist. So war es jedenfalls in der Comic-Vorlage.

Die Frage ist, wie die Avengers – unterstützt von Rocket und Nebula – die Taten von Thanos ungeschehen machen können? In der Comic-Vorlage schaffte es Nebula schließlich an den Kampfhandschuh von Thanos zu kommen und damit alles wieder rückgängig zu machen. Im Kino wäre das aber wohl zu einfach. Außerdem scheint der Handschuh nach der ersten Nutzung durch Thanos beschädigt zu sein. Es wird also wahrscheinlich einen anderen Plan geben müssen. Bei diesem Plan kommen auch jene Helden ins Spiel, die nicht in " Avengers: Infinity War" zu sehen waren.