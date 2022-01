"Mission: Impossible - Fallout" auf ORF: Atomarer Countdown

Finale in Kaschmir

Die Schauplätze heißen diesmal Paris, London und Kaschmir, wo es in der Bergeinsamkeit zu einem gnadenlos spannenden Showdown kommt. Die Helden haben nur 15 Minuten Zeit, gegen einen atomaren Countdown anzukämpfen. Sie tun das zeitgleich an drei verschiedenen Orten und müssen Probleme mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bewältigen, wobei Hunt selbstverständlich die größten Gefahren auf sich nimmt: zunächst hoch in der Luft unter einem Helikopter baumelnd, dann in dem Fluggerät, das unter Beschuss gerät und schließlich an einer glatten Felswand im erbitterten Zweikampf ("Cliffhanger" lässt grüßen).