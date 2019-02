10 großartige Filme, die nur noch im Februar auf Amazon Prime zu sehen sind

INTERSTELLAR

Bildgewaltiges Weltraum-Epos und Familiendrama von Regisseur Christopher Nolan ("The Dark Knight", "Inception"): Ein mysteriöser Riss im Raum-Zeit-Gefüge ist der letzte Hoffnungsschimmer der sterbenden Menschheit, um im Weltraum neuen Lebensraum zu finden. Der ehemalige NASA-Pilot Cooper (Matthew McConaughey) tritt die Reise in die Ungewissheit an, um seine Familie auf der Erde zu retten. Doch dafür muss er sie zurücklassen.