"Sommerhaus der Stars": Das waren die bisher besten Ausraster

Besonders unbeliebte Paare

Für negative Stimmung sorgten Daniela Büchner (44) und ihr mittlerweile verstorbener Ehemann Jens (1969-2018) 2018 im Haus. Daniela Büchner legte sich am liebsten mit Mitstreiter Patrick Schöpf (53), damaliger Partner von Society-Lady Shawne Fielding (53), an. Als sie erzählte, dass ihre Tochter mit 18 Jahren "noch anständig" sei und Patrick lachte, weil er dieses Statement für "Naivität pur" hielt, wurde ihr Ton deutlich aggressiver. Für Jens Büchner war Felix Steiner, damaliger Partner von Erotikmodel Micaela Schäfer (38), ein besonderer Dorn im Auge. Am Ende verscherzten es sich die Büchners mit allen, das Paar wurde nominiert und musste gehen. Jens Büchners Fazit am Ende: "Ich habe noch nie so ein verlogenes Pack gesehen."

Dass sich der Zorn aller Teilnehmer gegen ein Paar richtet, wiederholte sich 2019 bei der Teilnahme von Schlagerstar Michael Wendler (50) und Freundin Laura Müller (22). Doch nicht nur das Verhalten der Frischverliebten gegenüber ihren Mitbewohnern sorgte für Unmut. Auch die häufig ausgetauschten Zärtlichkeiten des Paares waren von ihren Mitstreitern nicht gern gesehen. Vor Schlagerstar Willi Herren betätschelte Wendler immer wieder den halbnackten Po seiner heutigen Frau. Als er Herren darauf "Wolltest du auch mal?" fragte, musste der ehemalige "Lindenstraße"-Star sichtlich aufgebracht den Raum verlassen. "Ich kann das einfach nicht", erklärte er Jasmin Herren daraufhin fassungslos. Wendler und Müller mussten das "Sommerhaus" schließlich in der dritten Folge verlassen.

Im allerersten "Sommerhaus" machte sich ein Liebespaar ebenfalls schnell unbeliebt. Die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin Angelina Heger (30) zog mit ihrem damaligen Partner Rocco Stark (36) ein und sorgte für einen Riesenzoff. Heger warf Alexander Posth (44) und Ehefrau Angelina vor, eine Scheinehe zu führen. Noch in der Sendung sprach das fassungslose Paar von einer Anzeige. Rocco Stark hielt zu seiner Freundin, was wiederum Konkurrentin Xenia von Sachsen (36) nicht fassen konnte. Sie wurde deutlich: "Du brauchst sie auch nicht mehr verteidigen. Oh Gott, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen." Heger und Stark wurden von allen Paaren nominiert und mussten das Haus bereits nach Folge eins wieder verlassen. Das Paar trennte sich, noch bevor die erste "Sommerhaus"-Folge über die Bildschirme geflimmert war.