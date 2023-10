100 Jahre Disney: Gottschalk moderiert Galaabend bei RTL

Bully Herbig und Palina Rojinski unter den Gästen

Zu Gast auf dem Showsofa sind Giovanni Zarrella, Motsi Mabuse, Michael "Bully" Herbig, Riccardo Simonetti sowie Palina Rojinski. "Als Ehrengäste sind Micky und Minnie Maus angereist", so RTL.

Yvonne Catterfeld und Tom Beck eröffnen die Bühnenshow mit ihrer Interpretation des Disney-Klassikers "Beauty and the Beast", Alexander Klaws singt "Dir gehört mein Herz" aus dem Musical "Tarzan", und Sasha und der kleine Julius bringen die Bühne mit "Probier's mal mit Gemütlichkeit" aus dem Film "Das Dschungelbuch" zum Beben. Ein weiterer Höhepunkt soll der Wohlfühlsong "Circle of Life" aus dem Film "Der König der Löwen" mit Giovanni Zarrella sein.