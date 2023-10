Disneys 100. Geburtstag: Die vielen Herausforderungen des Konzerns

Heutzutage viel CGI

Zugleich werden Filme und TV-Produktionen heute anders gemacht als früher. Gerade in vielen Superhelden-Filmen agieren die Schauspieler oft größtenteils in blau gefärbten Studios, während die Umgebung später am Computer ergänzt wird. In Serien wie "The Mandalorian" bei Disney+ liefert ein gewaltiger LED-Bildschirm die Kulisse für viele Szenen, was viel günstiger als ein Außendreh ist.

Der monatelange Streik der Autoren und Schauspieler in Hollywood wurde auch von Ängsten ausgelöst, dass Studios mit der Zeit Künstliche Intelligenz Drehbücher schreiben lassen und Menschen im Hintergrund von Szenen durch digitale Figuren ersetzen könnten.