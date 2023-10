Margaret Winkler trainierte Walt Disney

"Oh es waren nicht nur Männer!", sagt Mindy Johnson über die Geschichte von Disney. "Es war eine Frau, die Walt Disney den Startschuss gab", erzählt die Historikerin. Margaret Winkler war eine erfolgreiche Verleiherin und Produzentin, und eine Verfechterin der Animationsindustrie, die aus Tuschezeichnungen beliebte Figuren wie "Felix der Kater" machte. Sie war mehrere Jahre lang Harry Warners Sekretärin gewesen und gründete später ihre eigene Firma.

"Sie hat Walt trainiert", sagt Johnson über die Beziehung zu Disney, "er war noch sehr grün hinter den Ohren". Als sich Winkler bei ihm meldete, hatte er in Kansas City gerade einen kleinen geschäftlichen Misserfolg erlebt und dann in Südkalifornien einen Neuanfang gemacht. "Am 16. Oktober ist es buchstäblich 100 Jahre her, als sie ihr Telegramm schickte, in dem es hieß 'Ich denke, wir können Geschäfte machen', und ihm den Einstieg in die Animationsbranche ermöglichte."