12 pechschwarze Horrorserien, bei denen der Humor nicht zu kurz kommt

5. STAN AGAINST EVIL

Witziger Horror-Trash im Stil von "Ash vs. Evil Dead": Stanley Miller (John C. McGinley, bekannt als Dr. Perry Cox aus "Scrubs") war viele Jahre Kleinstadt-Sheriff in New Hampshire. Nun ist er im Ruhestand. Doch seine Stadt wurde auf dem Massengrab einer Hexenverbrennung aufgebaut und wird daher von einer stetigen Dämonenplage heimgesucht. Gemeinsam mit Evie Barret (Janet Varney), seiner Nachfolgerin, tritt der mürrische Ex-Sheriff gegen die Dämonen der einst getöteten Hexen an, die nichts mehr hassen als die Repräsentanten der Gemeinde, die für ihre Verbrennung verantwortlich war.

Die drei Staffeln von "Stan against Evil" liefen bis 2018 beim US-Pay-TV-Sender IFC. Leider ist die Serie hierzulande bisher nicht erschienen.