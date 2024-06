Die von Thomas W. Kiennast und Das R& inszenierte Gala im Wiener Rathaus, der rund 900 Gäste beiwohnten, ließ die heimische Filmkunst mit einer fulminanten Mischung aus Humor, Show-Elementen und Musikeinlagen hochleben. Das Motto "More than film" zelebrierte die Magie des Kinos und dessen narrative Diversität. Die Gäste aus Film, Medien, Kultur und Politik feierten im Anschluss an die Preisverleihung bis in die Morgenstunden.