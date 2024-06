Die Schauspielerin Emily Cox und der Autor Dirk Stermann freuen sich auf einen unterhaltsamen Abend im Zeichen des heimischen Films: Als bisher ungesehenes Host-Duo werden sie am Abend des 5. Juni im Wiener Rathaus die Gala des 14. Österreichischen Filmpreises moderieren . Regisseur Thomas W. Kiennast , der die Gala unter dem Motto "More than film" inszeniert, ist zuversichtlich, dass das Duo charmant und leichtfüßig durch den Abend führen wird.

Das sagen Cox und Stermann zu ihrer Aufgabe

"Ich liebe neue Herausforderungen und will alles mindestens einmal im Leben ausprobieren", so Cox, die in der Kategorie Beste weibliche Hauptrolle mit einer Nominierung bedacht wurde, in einer Presseaussendung. "Die besten Filme kommen mitunter aus Österreich, und ich finde es cool, dass in einem so kleinen Land so große Filme gedreht werden." Für Stermann ist der Abend eine wunderbare Gelegenheit, in die Filmbranche einzutauchen: "Ich liebe den österreichischen Film, obwohl ich sehr selten gebucht werde. Nicht einmal als Wasserleiche bei ,SOKO Donau‘. Nur weil ich kein Schauspieler bin! Den Filmpreis zu moderieren ist für mich also die einzige Chance, beim Filmpreis auf der Bühne zu stehen."