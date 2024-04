Auch "Europa" und "Club Zero" nominiert

Das Quartett in der Königskategorie Bester Spielfilm komplettieren Sudabeh Mortezais EU-Drama "Europa" (insgesamt vier Nominierungen) sowie Jessica Hausners Cannes-Erfolg "Club Zero" (insgesamt drei Nominierungen). Das Pendantquartett der Dokumentarfilme bilden "27 Storeys" von Bianca Gleissinger, Joerg Burgers "Archiv der Zukunft", "Souls of a River" von Chris Krikellis sowie "Wer hat Angst vor Braunau?" von Günter Schwaiger.