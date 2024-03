Die österreichische Filmbranche ist heuer stark beim Deutschen Filmpreis vertreten. Der Film "Der Fuchs" von Adrian Goiginger ist in fünf Kategorien nominiert, wie am Dienstag bekannt gemacht wurde. "Ein ganzes Leben" von Hans Steinbichler rittert in vier Kategorien um eine Auszeichnung. Beide Werke haben Chancen auf den besten Spielfilm. Am meisten Nominierungen - neun an der Zahl - weist "Sterben" von Matthias Glasner auf.