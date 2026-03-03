2 Minuten 2 Millionen: Diesmal mit Happy Stone und Spielideen
In der aktuellen Folge von "2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start-Up-Show" müssen sich die Investoren auf Verwirrung gefasst machen. Benjamin Keitel aus dem Lavanttal präsentiert ein Projekt, dessen Anregung ihm ein Urlaub in Hallstatt verschafft hat. Was man sich unter Happy Stones genau vorstellen kann, wollen wir euch nun erklären.
Projekt Happy Stone
Benjamin Keitel möchte mit seinem Projekt Happy Stone den Mental-Health-Markt erobern. Das Konzept verbindet das Analoge mit dem Digitalen: Ein bemalter Flussstein dient als Handschmeichler, während ein integrierter QR-Code zu einem KI-Chatbot führt, der für positive Vibes sorgen soll. Inspiriert wurde Keitel durch den Verkauf von "Hallstätter Luft aus einem Automaten", was ihn zur Überzeugung brachte: "Alles ist möglich." Ursprünglich als Kritik an der modernen Konsumkultur gedacht, steht das Produkt nun vor der harten Jury der Investoren.
Die Reaktionen im Studio fielen jedoch ernüchternd aus: Eveline Steinberger meinte sarkastisch: "Uns macht der Stein gerade traurig.", Mathias Muther fragte ungläubig nach: "Ihr wollt’s wirklich ein Investment von uns haben?" Christian Jäger zeigt sich zwar freundlicher, blieb aber realistisch: "Ich finde es lustig, cool. Investment-Case ist es jetzt keiner." Zwischen der Vermutung eines Kunstprojekts, einer versteckten Kamera oder einer reinen Satire herrschte allgemeine Ratlosigkeit. Einzig Erich Falkensteiner sorgte für eine Überraschung mit dem Satz: "Ich glaube an die Steine."
Anzen Spiele: Volles Risiko für die analoge Geselligkeit
Im krassen Gegensatz dazu setzt Thomas Hüllmayer mit Anzen Spiele ganz auf traditionelle Unterhaltung. Sein Portfolio umfasst 24 Spieletitel, die vor allem auf Humor und Gemeinschaft basieren. Prominente Unterstützung erhält er dabei vom Kabarettisten Fonse Doppelhammer.
Hüllmayers Angebot an die Runde: 200.000 Euro für 10 Prozent seiner Firmenanteile. Besonders Mathias Muther zeigte sich vom Mut des Gründers beeindruckt: "Genau das ist Unternehmertum – Schnapsidee, und dann macht man was draus!" Ob dieser Enthusiasmus tatsächlich in einem Deal mündet?
