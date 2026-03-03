In der aktuellen Folge von " 2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start-Up-Show" müssen sich die Investoren auf Verwirrung gefasst machen. Benjamin Keitel aus dem Lavanttal präsentiert ein Projekt, dessen Anregung ihm ein Urlaub in Hallstatt verschafft hat. Was man sich unter Happy Stones genau vorstellen kann, wollen wir euch nun erklären.

Projekt Happy Stone

Benjamin Keitel möchte mit seinem Projekt Happy Stone den Mental-Health-Markt erobern. Das Konzept verbindet das Analoge mit dem Digitalen: Ein bemalter Flussstein dient als Handschmeichler, während ein integrierter QR-Code zu einem KI-Chatbot führt, der für positive Vibes sorgen soll. Inspiriert wurde Keitel durch den Verkauf von "Hallstätter Luft aus einem Automaten", was ihn zur Überzeugung brachte: "Alles ist möglich." Ursprünglich als Kritik an der modernen Konsumkultur gedacht, steht das Produkt nun vor der harten Jury der Investoren.

Die Reaktionen im Studio fielen jedoch ernüchternd aus: Eveline Steinberger meinte sarkastisch: "Uns macht der Stein gerade traurig.", Mathias Muther fragte ungläubig nach: "Ihr wollt’s wirklich ein Investment von uns haben?" Christian Jäger zeigt sich zwar freundlicher, blieb aber realistisch: "Ich finde es lustig, cool. Investment-Case ist es jetzt keiner." Zwischen der Vermutung eines Kunstprojekts, einer versteckten Kamera oder einer reinen Satire herrschte allgemeine Ratlosigkeit. Einzig Erich Falkensteiner sorgte für eine Überraschung mit dem Satz: "Ich glaube an die Steine."