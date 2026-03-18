Tabu im Schritt: “2 Minuten 2 Millionen“ mit innovativem Slip
Die aktuelle Ausgabe von “2 Minuten 2 Millionen“ (auf Joyn und Puls 4) widmet sich einem gesellschaftlichen Tabuthema: Eveline Steinberger zeigt sich sichtlich beeindruckt vom Pitch der Münchnerin Marie Marion Mueller: "So etwas hatten wir schon lange nicht mehr hier", so ihr Urteil. Mueller hat mit ByeByeToe einen speziellen Slip entwickelt, der das optische Problem des "Cameltoes" sowie unangenehmes Reiben im Intimbereich löst.
Dank moderner Lasercut-Bonding-Verfahren verspricht die Unterwäsche höchsten Komfort, wovon besonders Sportlerinnen profitieren sollen. Die Gründerin hat ihr gesamtes privates Kapital in das Projekt gesteckt und hofft nun auf professionelle Unterstützung. Ihr Auftritt überzeugt die gesamte Investoren-Runde – doch wird Wunsch-Partner Christian Jäger tatsächlich anbeißen?
Pro Planche: Das ultimative Schneidebrett aus Tirol
Die Lienzer Gründer Armin Hofmann und Roland Tiefnig treten an, um die Küche zu revolutionieren. Ihr Produkt Pro Planche vereint das Beste aus zwei Welten: Die natürliche Optik und antibakterielle Wirkung von Holz trifft auf die hygienische Spülmaschinenfestigkeit von Kunststoff. Gefertigt aus nachhaltigem Papier, halten die Bretter Temperaturen bis 180°C stand und schonen zudem die Messerklingen. Alexander Schütz ist vom Design hingerissen und nennt es das schönste Brett, das ihm je untergekommen ist. Auch Marktexperte Thomas Schwabl sieht Potenzial – doch verwandelt sich das Lob auch in ein handfestes Investment?
Weitere Pitches der Folge
- Mirakelbox (Innsbruck): Die Tiroler bringen mit ihrem Konzept den Nervenkitzel eines Escape Rooms in mobiler Form direkt zum Kunden.
- GetFitApp (München): Diese Fitness-Plattform setzt auf Personalisierung. Nutzer erhalten individuelle Trainings- und Ernährungspläne, die direkt von bekannten Creator:innen kuratiert werden.
Die aktuelle "2 Minuten 2 Millionen"-Folge ist auf Joyn zu sehen!