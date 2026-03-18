Die aktuelle Ausgabe von “2 Minuten 2 Millionen“ (auf Joyn und Puls 4) widmet sich einem gesellschaftlichen Tabuthema: Eveline Steinberger zeigt sich sichtlich beeindruckt vom Pitch der Münchnerin Marie Marion Mueller: "So etwas hatten wir schon lange nicht mehr hier", so ihr Urteil. Mueller hat mit ByeByeToe einen speziellen Slip entwickelt, der das optische Problem des "Cameltoes" sowie unangenehmes Reiben im Intimbereich löst.

Dank moderner Lasercut-Bonding-Verfahren verspricht die Unterwäsche höchsten Komfort, wovon besonders Sportlerinnen profitieren sollen. Die Gründerin hat ihr gesamtes privates Kapital in das Projekt gesteckt und hofft nun auf professionelle Unterstützung. Ihr Auftritt überzeugt die gesamte Investoren-Runde – doch wird Wunsch-Partner Christian Jäger tatsächlich anbeißen?