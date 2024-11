Acht Jahre lang flimmerte die Kultserie "Desperate Housewives" über die Fernsehbildschirme. Aus den Hauptdarstellerinnen Teri Hatcher (59), Felicity Huffman (61), Marcia Cross (62) und Fan-Liebling Eva Longoria (49) machte die ABC-Show von Schöpfer Marc Cherry (62) große Stars. Rund 350.000 US-Dollar soll das "Desperate Housewives"-Quartett laut "Deadline" in der finalen achten Staffel der Serie pro Episode verdient haben. Doch wie haben sich die Karrieren der verzweifelten Hausfrauen nach dem Serienende und in den vergangenen Jahren entwickelt?

Teri Hatcher war nominell die Hauptdarstellerin von "Desperate Housewives". Schon vor der ABC-Serie feierte sie Erfolge, war etwa Bond-Girl in "James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie". Nach Serienende ließ es Hatcher eher ruhig angehen. So trat sie in acht Episoden der Superhelden-Serie "Supergirl" auf.

Eva Longoria spielte Gabrielle Solis

Die US-amerikanische Schauspielerin Eva Longoria avancierte durch "Desperate Housewives" zum Weltstar - und feierte nach Serienende die größten Erfolge im Film- und Fernsehbusiness. So trat Longoria etwa zuletzt in der vierten Staffel der umjubelten Murder-Mystery-Comedy "Only Murders in the Building" auf und spielte eine Hauptrolle in der Serie "Land of Women" des Streamingdienstes Apple TV+. Auch auf der Kinoleinwand war Longoria präsent, übernahm etwa eine Rolle im Abenteuerfilm "Dora und die goldene Stadt".

Doch noch größere Erfolge feierte der beliebte Star hinter der Kamera. So produzierte Longoria etwa die Comedy-Serie "Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse", die auf vier Staffeln kam. Hier führte sie ebenso wie bei "Jane the Virgin" auch Regie. Daneben produzierte sie den ersten "John Wick"-Film und arbeitet aktuell an einer lateinamerikanischen Version der französischen Erfolgsserie "Call My Agent!".

Longoria ist seit 2016 mit dem mexikanischen Produzenten José Bastón (56) verheiratet. Aus der Ehe ging ein Kind hervor.