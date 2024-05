Zu Beginn wusste er nicht, welche Rolle er da angenommen hatte

Die Auswirkung der Figur sei ihm zu Beginn gar nicht bewusst gewesen: "Ich hatte so ziemlich keine Ahnung, was es werden würde. Tatsächlich drehte ich meine ersten Szenen mit dem Gedanken, ich sei so etwas wie dieser Apotheker, und dann kam Mark Cherry, der die Show kreiert hat, in unseren kleinen Wohnwagenbereich und sagte: 'Wollen Sie wissen, was wir mit der Figur geplant haben?'. Ich sagte: 'Na ja. Sofern es mir nicht wehtut', und er sagte: 'Na ja, dann wirst du ein soziopathischer Stalker.' Also dachte ich: 'Oh, das wird wirklich lustig."

Seine skandalöse Rolle habe ihn "nicht enttäuscht", und er bemerkte: "Sie hat mich in solch unglaubliche Situationen gebracht." Er werde überall auf der Welt erkannt. "Ich bin an einige verrückte Orte gegangen, aber diese Show wird diejenige sein, bei der jemand, der über die Brücke geht, sagen wird: 'Bist du das?'. Es ist großartig, ein Teil davon gewesen zu sein."

In der Sendung "The View" sei er nach dem Serien-Aus einmal gefragt worden: "Sie sind also tot?' Und ich sagte: 'Das bin ich.' Das war buchstäblich der einzige Grund, warum ich bei 'The View' war. Es war so lustig."