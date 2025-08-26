Es geht wieder nach Stars Hollow. Ein aktuelles Filmprojekt wirft Blicke hinter die Kulissen der Kult-Serie.

Von 2000 bis 2007 begeisterte das Mutter-Tochter-Gespann über sieben Staffeln. Jetzt geht es zurück ins fiktive Städtchen Stars Hollow: Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Erfolgsserie "Gilmore Girls" im Oktober wird eine Dokumentation mit dem Titel "Searching For Stars Hollow" produziert. "The Hollywood Reporter" zitiert aus der Pressemitteilung, dass der Film bisher unveröffentlichte Interviews mit Darstellern sowie Hintergrund-Geschichten von Crewmitgliedern, Autoren und Regisseuren enthalte.

Wer kommt in der Doku zu Wort? Neben Kelly Bishop (Emily Gilmore), Jared Padalecki (Dean Forester) oder Chad Michael Murray (Tristin Dugray) werden in der Doku auch Interviews mit Keiko Agena (Lane Kim), Sally Struthers (Babette Dell), Liz Torres (Miss Patty) und Emily Kuroda (Mrs. Kim) gezeigt. Regisseurin Meghna Balakumar verkündete: "Wir haben mehr als 100 Stunden Filmmaterial gedreht und bereits Geschichten, Kommentare, Kritiken und vieles mehr zutage gefördert, um die vollständigste, umfassendste und wirklich neue Geschichte über den Einfluss und das Vermächtnis der Serie zu präsentieren." Die Teilnahme der Hauptdarstellerinnen Lauren Graham alias Lorelai Gilmore sowie Serientochter Alexis Bledel (Rory Gilmore) bleibt allerdings offen.

Die Entstehungsgeschichte der "Gilmore Girls" Produzent Jim Demonakos fügte hinzu: "'Searching For Stars Hollow' wird zeigen, wie 'Gilmore Girls' entstanden ist, warum es weiterhin über Generationen hinweg Anklang findet und wie seine einzigartige Mischung aus Humor, Herz und Popkultur eine treue weltweite Fangemeinde geprägt hat." Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt. In der Dramedy-Kultserie "Gilmore Girls" wurde in den Nullerjahren die innige aber auch schwierige Beziehung zwischen einer alleinerziehenden Mutter in den Dreißigern, Lorelai Gilmore, und ihrer Teenager-Tochter Rory beleuchtet, die in der fiktiven Stadt Stars Hollow in Connecticut leben.