Wer ist der Vater von Rorys Baby in "Gilmore Girls: Ein Jahr im Leben"?

Zur Erinnerung: Die "Papa-Verdächtigen" sind Rorys Freund Paul, ihr One-Night-Stand mit einem Mann, der als Star Wars Wookiee verkleidet ist, und ihr reicher On-Off-Boyfriend Freund Logan (Matt Czuchry).

"Gilmore Girls: A Year in the Life"-Kostümbildnerin Valerie Campbell plauderte nun aus, was ihrer Meinung nach ohnehin von Anfang an offensichtlich war, wie "Just Jared" berichtet. "Die einzige offensichtliche Wahl ist (...) Logan. Und Amy [Sherman-Palladino; die Schöpferin der Serie; Anm.] selbst sagte: 'Warum fragen die Leute überhaupt, wer der Vater ist?' Weil es sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr offensichtlich sein sollte.