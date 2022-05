"God's Favourite Idiot"-Trailer: "Gilmore Girls"-Reunion!

Melissa McCarthy feierte ihren Durchbruch in der Kultserie "Gilmore Girls", aber erst seit ihrem Auftritt in "Brautalarm", für den sie sogar für den Oscar nominiert wurde, ist sie in der A-Liga Hollywoods angekommen. In Sachen Erfolg hat sie also ihre ehemaligen Serien-KollegInnen weit hinter sich gelassen, auch wenn ihr mittlerweile das Image anhaftet, eine jener SchauspielerInnen zu sein, die mit (fast) jedem Film auf Nummer sicher gehen und immer wieder haargenau dieselbe Rolle abliefern. Ein "Melissa-McCarthy-Film" ist mittlerweile zwar eine Marke, aber auch zum Synonym für Vorhersehbarkeit geworden.

Ihre neue Netflix-Serie "God's Favourite Idiot" dürfte das zwar nicht ändern, aber immerhin beschert uns die "göttliche" Comedy eine Reunion mit McCarthys früherem "Gilmore Girls"-Partner Yanic Truesdale, der in der Serie mit leidenschaftlicher Hingabe den stets schlecht gelaunten und arroganten französischen Concierge Michel spielte.

Hier ist der Trailer: