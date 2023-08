"57 Seconds"-Trailer: Morgan Freeman im Zeitreise-Thriller

Ein besonderer Ring von Morgan Freeman

Nach der Geschichte "Fallen Angel" von Edwin Charles Tubb hat Regisseur Rusty Cundieff ("Movie 43") einen zeitlich perfekt getimeten Action-Thriller inszeniert, in dem der Blogger Franklin Fausti (Hutcherson) einen Anschlag auf den Tech-Guru Anton Burrell (Freeman) verhindert. Dabei fällt ihm ein Ring des älteren Mannes in die Hände und er muss erkennen, dass man mithilfe dieses Gadgets um genau 57 Sekunden in die Vergangenheit zurückreisen kann.

Das klingt vielleicht nach nicht viel, aber selbst diese geringe Zeitspanne genügt, um die Zukunft entscheidend zu beeinflussen – zum Beispiel, wenn man gerade am Roulette-Tisch steht. Doch abgesehen von solchen lukrativen Spielereien, verfolgt Franklin einen viel ernsthafteren Plan und will an einem skrupellosen Pharma-Konzern Rache für den Tod seiner Zwillingsschwester nehmen. Dafür geht er mit Burrell eine Partnerschaft ein.