Das sind die 7 ersten Kino-Filmstarts nach dem Lockdown

Ein einzigartiges Kinoereignis: Oscar-Preisträger Spike Lee begeistert mit einem Konzertfilm von David Byrnes genialer Broadway-Show. "Eine mitreißende Hymne an die menschliche Gemeinschaft" und einen "euphorisierenden Sing Along Protest Film" nannte die Kritik bei der Weltpremiere in Toronto diesen überragenden Musikfilm. Talking Head-Hits wie "Burning down the house" und "On the Road to Nowhere" stehen ebenso auf dem Programm, wie zahlreiche neue Songs aus Byrnes Album " American Utopia ".