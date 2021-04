Preis für Hopkins

Eine Überraschung hingegen war die Würdigung als Hauptdarsteller für Anthony Hopkins.Der 83-jährige, gebürtige Brite wurde für seine Leistung als demenzkranker Mann in Florian Zellers Werk "The Father" geehrt und ist damit der älteste ausgezeichnete Darsteller in der Geschichte der Oscars. Allgemein hatten hier die Beobachter den im Vorjahr mit nur 43 Jahren verstorbenen Chadwick Boseman für seinen Part in der Rassismusanklage "Ma Rainey's Black Bottom" als sicheren Sieger prognostiziert. So konnte sich das Werk nur in den beiden Kategorien Make-up/Haare sowie Kostüme durchsetzen und Trophäen für sich reklamieren.