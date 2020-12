"Mank" auf Netflix: Rache an Hollywood-Eliten

Kunst als Rache

Die Geschichte von "Mank“ wird auf zwei Zeitebenen erzählt und fokussiert sich nicht nur auf den Schreibprozess von Mankiewicz im Jahr 1940. Vielmehr werden Querverbindungen zu Inspirationsquellen für "Citizen Kane“ gezogen und dabei die Machenschaften der großen Hollywood-Studios am Anfang der 30er Jahre beleuchtet. Die politische Situation in Kalifornien wird dabei maßgeblich von falschen Nachrichten und Bildmanipulationen der Film-Tycoons beeinflusst – heute würde man dazu Fake-News sagen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, wirkt Mankiewicz Arbeit am Drehbuch wie eine Rache an seinen früheren Peinigern. Aus all seiner Wut entsteht sein bisher bestes Werk, das es vor einem skrupellosen Egomanen zu retten gilt.