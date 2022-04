"A Perfect Pairing"-Trailer: Netflix-RomCom mit "Sex/Life"-Star

Victoria Justice und Adam Demos als Traumpaar

In der Hauptrolle erleben wir Victoria Justice: die Sängerin und Schauspielerin hat eine reichhaltige TV-Karriere aufzuweisen, da sie unter anderem an Serien wie "Eye Candy", "American Housewives" und "Undateable" mitgewirkt hat. Zuletzt war sie in dem Triller "Trust" zu sehen. Als Mann an ihrer Seite tritt Adam Demos in Erscheinung, der zum Beispiel durch "Sex/Life" bekannt wurde.

Der Film scheint gleichermaßen Romantik und gastronomische Genüsse anzusprechen, aber auch die Landschafts-FreundInnen unter uns kommen durch die australischen Aufnahmen wohl voll auf ihre Kosten.

"A Perfect Pairing" soll am 19. Mai auf Netflix starten.