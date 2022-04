Julia Roberts sehnt sich wieder nach guten RomComs

Mit George Clooney im Paradies

"Ticket to Paradise" heißt die neue Romantikkomödie, in der sie an der Seite von George Clooney (60) spielt. Die beiden Stars mimen ein geschiedenes Paar, das versucht seine Tochter davon abzuhalten, bei einem Trip auf Bali einen Fremden zu heiraten. Auch hier hatte Roberts allerdings Bedenken, wie sie verrät: "Selbst da dachte ich, naja, Katastrophe, denn das funktioniert nur, wenn es George Clooney ist." Glücklicherweise habe er genauso über sie gedacht, so Roberts weiter.