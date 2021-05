7 Serien, die nach einer Episode abgesetzt wurden

Emily’s Reasons Why Not

In dieser ABC Sitcom spielte Heather Graham eine unglücklich verliebte Modekolumnistin aus New York. Nicht nur die Hauptfigur, sondern auch ihr emotional instabiler Liebhaber erinnerten das Publikum jedoch zu sehr an "Sex and The City", weshalb es viel negative Kritik hagelte. Trotz Millioneninvestition strich der Sender die Serie und die restlichen fünf Episoden blieben unausgestrahlt.