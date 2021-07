Überleben in der Wildnis

Robin Wright erzählt die Geschichte von Edee, die nach einem schmerzlichen Verlust alle Brücken hinter sich abgebrochen hat und ihr Leben neu bestimmen muss. Sie wagt einen großen Schritt, der sie in der Wildnis der Rocky Mountains bis an ihre Grenzen führt.

Ein einheimischer Jäger (Demián Bichir aus "The Hateful Eight" und "The Nun") rettet sie in letzter Sekunde und bringt ihr bei, wie man jagt und was man anstellen muss, um in der rauen Umgebung zu überleben. Doch wie Edee mit ihren quälenden Erinnerungen, die sie nicht zur Ruhe kommen lassen, weiterleben soll, kann nur sie selbst herausfinden.