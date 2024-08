2021 gelang Rechtsanwalt und Hörbuchsprecher Karsten Dusse (51) ein echter Coup: Mitten in der tristen Corona-Zeit schuf er ein literarisches Werk, das plötzlich gefühlt alle lasen. Mehr als eineinhalb Millionen Mal verkaufte sich sein Roman "Achtsam Morden." Der Bestseller wurde nicht nur in 22 Sprachen übersetzt, Dusse ließ ihm auch noch vier erfolgreiche Werke der "Achtsam Morden"-Reihe folgen.

Eherettung als Mafia-Ziel

Das Bedürfnis seiner Abonnenten nach einer Verfilmung des Bestseller-Romans hat Netflix schnell erkannt und in Form einer achtteiligen Comedy-Crime-Serie umgesetzt. Die Rolle des Anwalts Björn Diemel konnte mit Tom Schilling (42) behutsam und treffend besetzt werden. Constantin Film hat die Serie achtsam und mit Liebe zum Detail produziert. Der Streaming-Dienst selbst bezeichnet die Serie rund um Anwalt Diemel, der sein Leben auf Teufel komm raus, aber eben achtsam umkrempeln will, als "ebenso scharfsinnig wie schwarzhumorig".

Schilling dürfte für die Rolle des ehekriselnden Anwalts, der zufällig zum Anführer einer mafiösen Organisation aufsteigt, die richtige Besetzung sein. Dabei sind Diemels Ziele nicht Macht oder Geld, wie man vermuten könnte, sondern in erster Linie ein Platz in einer Kindertageseinrichtung für seine Tochter und die Rettung seiner Ehe. Wer Schillings bzw. Diemels skurrilen Weg über Leichen hin zum privaten Glück ganz entspannt verfolgen möchte, dem sei ab 31. Oktober noch Joschka Breitners Tipp zum Ausschalten des Handys an die Hand gegeben. Denn: "Achtsamkeit ist die Erreichbarkeit Ihrer Bedürfnisse. Die Zeit, in der Sie erreichbar sind, steht dieser Achtsamkeit entgegen."