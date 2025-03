Überraschung in den Netflix-Charts: Eine Miniserie aus Großbritannien liegt wenige Tage nach ihrem Start am 13. März 2025 ganz oben. "Adolescence" hat somit den starbesetzten "Yellowstone"-Ableger "1883" von der Spitze verdrängt. Auch die Kritik ist begeistert. Auf der Rezensionssammelseite "Rotten Tomatoes" sind 100 Prozent aller Bewertungen positiv. Bei "Imdb.com " kommt die unter anderem von Brad Pitt (61) produzierte Serie auf 8,4 von 10 möglichen Sternen.

Die erschütternde Story von "Adolescence"

Darum geht es in "Adolescence": Der 13-jährige Jamie wird in seinem Kinderzimmer verhaftet. Er soll eine Mitschülerin ermordet haben. Neben der Polizei versucht die Kriminalpsychologin Briony Ariston herauszufinden, was passiert ist. Währenddessen droht Jamies Familie zusammenzubrechen.

Das Alleinstellungsmerkmal von "Adolescence" ist aber nicht die erschütternde Story, sondern die Machart. Jede der vier Folgen ist in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht. Ohne einen einzigen Schnitt, in Echtzeit also. Wie etliche Kommentare in den sozialen Medien und in Online-Plattformen zeigen, fühlten sich die Zuschauer durch diese Inszenierung in das Geschehen gesogen und dadurch überwältigt.