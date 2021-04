Die 13 besten Mini-Serien auf Netflix

When They See Us (4 Episoden)

"When They See Us" basiert auf einem wahren Kriminalfall, der die USA viele Jahre lang in Atem hielt: Vier Afroamerikaner und ein Hispanoamerikaner aus Harlem, die kollektiv als die "Central Park Five2 traurige Berühmtheit erlangten, wurden für eine Vergewaltigung verurteilt, die sie nicht begangen hatten. Die Handlung der vierteiligen Mini-Serie umspannt einen Zeitraum von 25 Jahren: Angefangen im Frühling des Jahres 1989, als die Jugendlichen erstmals zu den Vorwürfen verhört wurden, bis hin zu deren Freispruch im Jahr 2002 und dem Vergleich, der im Jahr 2014 mit der Stadt New York geschlossen wurde.

Aufrüttelnd, schockierend, traurig, schmerzhaft, intensiv, vollends authentisch: "When They See Us" zeigt schonungslos, wie struktureller Rassismus bis heute Existenzen zerstört. Ja, das ist manchmal unerträglich zum Ansehen, aber wer hier den Blick abwendet, sollte dringend über die persönlichen Moralvorstellungen nachdenken. Trotz der nur vier Episoden ist diese Serie also alles andere als schnelle und leichte Kost für zwischendurch, dafür aber umso wichtiger. Ein lauter Schrei für Gerechtigkeit und nicht zuletzt für das #BlackLivesMatter-Movement, der vielfach prämiert wurde.

Welche gesellschaftliche und subversive Macht Mainstream-Produktionen innewohnen kann, zeigt sich ebenfalls deutlich an "When They See Us": Nachdem die Serie auf Netflix ausgestrahlt wurde, wurden alle Staatsanwälte, die in den Fall involviert waren, fristlos gekündigt.

