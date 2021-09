"After"-Prequels und Spin-offs: Was kommt nach "After Love"?

Über drei Filme hinweg – "After Passion", "After Truth" und "After Love" – haben sich Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes Tiffin) geliebt und gestritten, doch diese komplizierte Teenie-Romanze hat so viel Stoff zu bieten, dass sich mehr als eine bloße Trilogie ausgeht.

Keine Trilogie

Immerhin basiert die Story ja auch auf Anna Todds Roman-Reihe, von der mit "After Forever" auch schon ein vierter Band erschienen ist. Daher ist es nicht weiter erstaunlich, dass "After Love" mit einem Hinweis auf eine Fortsetzung endet und Regisseurin Castille Landon den dritten und vierten Teil gleich hintereinander gedreht hat.

Zweifellos wird "After Forever" dann 2022 in den Kinos anlaufen und wir bekommen das Traum-Paar Langford und Tiffin wohl zum letzten Mal auf der Leinwand zu sehen.