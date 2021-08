Ungewohnte Umgebung

Die Dreharbeiten fanden für "After Love" aufgrund von Corona in Bulgarien statt, weshalb sich wegen der Reisebeschränkungen die Crew völlig veränderte. Stellten die intimen Sexszenen abseits der bekannten Umgebung eine Herausforderung dar?

"Wenn du darüber nachdenkst, dass ein Film nicht echt ist und du in einer Szene in sechs Kameras vor dir schaust, dann macht es keinen großen Unterschied, wo drehst – weil es sowieso fiktiv ist", so Langford. Dennoch hätte sich der Dreh "anders" angefühlt, führte die 24-Jährige weiter aus. Doch so viel sei klar: Die Sexszenen hätten laut der Schauspielerin selbstverständlich nicht darunter gelitten.