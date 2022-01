Kampf ums Überleben

Doch ihre Rückkehr zum Schiff verzögert sich aus diversen Gründen: Bald müssen sie gegen extremen Hunger und Müdigkeit oder beutegierige Polarbären ankämpfen. Als sie endlich das Schiff erreichen, finden sie es vom Eis eingeschlossen und ihr Camp verlassen vor. Daraufhin beginnt erst ihr richtiger Überlebenskampf und in den beiden auf sich allein Gestellten machen sich immer mehr Misstrauen und Paranoia breit, wodurch ihre Lage noch schwieriger wird.

Dennoch versteht sich der Film des dänischen Regisseurs Peter Flinth als wahre Geschichte über Freundschaft, Vertrauen und die Kraft der Kameradschaft. Diese Absicht wird durch den Umstand bestärkt, dass die beiden Hauptdarsteller Coster-Waldau und Derrick nicht nur alle Entbehrungen vor der Kamera miteinander teilen, sondern auch das Drehbuch gemeinsam verfasst haben.

"Against the Ice" wird am 2. März seinen Netflix-Start erleben.