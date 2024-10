Zeitgerecht zu Halloween hat Disney+ die beiden letzten Folgen der Sequel-Serie zu "WandaVision" veröffentlicht. Das Finale von "Agatha All Along" hält in bester Marvel-Tradition noch einige Überraschungen für uns parat und wir wollen euch daher nun das Ende erklären und auch die Frage beantworten, ob es wirklich eine Miniserie bleibt oder ob Fortsetzungschancen bestehen.

Sie haben in der Mitte des 18. Jahrhunderts gelebt und bereits bei der Geburt des Sohnes tritt Agathas Hassliebe Rio in Erscheinung – diese geheimnisvolle Frau hat sich als der leibhaftige Tod herausgestellt und gewährt dem Kind nur einen geringen Zeitaufschub. Sechs Jahre später holt sie Nicholas tatsächlich. Die untröstliche Agatha klammert sich an eine seiner Erfindungen - das Lied vom Hexenweg - und lockt in den folgenden Jahrhunderten immer wieder Hexen mit dem falschen Versprechen , sie auf diesen Weg zu führen, in die Falle. Sie raubt ihnen die Kräfte und lässt sie stets tot zurück.

Agatha geistert weiter

Zurück in der Gegenwart erscheint Agatha nun in Geisterform Billy. Der Junge macht sich schwere Vorwürfe, dass er durch seine Willenskraft den Weg tatsächlich heraufbeschworen hat und nun die Schuld an vier Todesfällen trägt. Agatha tröstet ihn, dass er zumindest das Leben der Zaubertrank-Hexe Jen retten konnte.

Im Keller des Hauses, wo sich zu Serien-Beginn der Zugang zum Hexenweg aufgetan hat, endet nun alles. Billy will Agatha mittels ihrer Brosche zum Verschwinden bringen, doch ihre Liebe zu Nicholas ist stärker und sie nimmt die Brosche, die eine Strähne von dessen Haar enthält, wieder an sich. Sodann bietet sie Billy an, ihn künftig zu unterstützen und bricht mit ihm auf, um seinen Bruder Tommy zu suchen. Dessen Seele hat ja in Episode 8 von einem soeben ertrunkenen Teenager Besitz ergriffen.

Es ist fraglich, ob eine zweite Staffel von "Agatha All Along" diese Storyline fortführen wird. Denkbar wäre freilich, dass Agatha und Tommy dann in der angekündigten "Vision"-Serie wieder auftauchen oder Billy erhält als Wiccan auch eine eigene Serie. Da Wiccan in den Comics ein Mitglied der Young Avengers ist, wird man diese Figur bestimmt auch noch im MCU in dieser Funktion erleben. Wenn sich irgendwann die Wiedervereinigung der beiden Brüder Billy und Tommy vollzieht, können wir womöglich obendrein mit der Rückkehr von Wanda rechnen.