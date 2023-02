Worum geht's in "Alaska Daily"?

In dem aus der Feder von Tom McCarthy ("Spotlight") stammenden Drama spielt Swank die kurz zuvor in Ungnade gefallene Reporterin Eileen Fitzgerald, die ihr spektakuläres Leben in New York hinter sich lässt, um sich bei einer Tageszeitung in Anchorage auf die Suche nach persönlicher und beruflicher Wiedergutmachung zu begeben.

Die Inspiration von "Alaska Daily" ist eine reale Reihe investigativer Zeitungsartikel in "Anchorage Daily News" und "ProPublica".