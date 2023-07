Vor vier Jahren verwandelte sich Rosa Salazar unter dem Namen Alita in einen kampfkräftigen Cyborg und ließ sich von Christoph Waltz neues Leben einhauchen, was ihm als Cyber-Arzt perfekt gelungen ist. Die SciFi-Action von Robert Rodriguez endete dann mit einem Cliffhanger, der die Weichen für eine Fortsetzung legte. Doch bisher war es um ein Sequel eher still.

Nun lässt aber eine Bemerkung von James Cameron aufhorchen: Wie aus einem "Forbes"-Artikel hervorgeht, pendelt der Regisseur künftig zwischen Neuseeland und den USA hin und her. Während er in Wellington und Los Angeles seine Zeit ganz den weiteren "Avatar"-Teilen widmet, will er im texanischen Austin "an den neuen 'Alita'-Filmen" arbeiten.