James Cameron ist ein Regisseur mit großen Plänen, die sich meistens auch bezahlt machen. Immerhin hat sein aktuelles Mega-Projekt "Avatar: The Way of Water" soeben Platz Drei in der ewigen Kinokassen-Bestenliste erobert und dadurch seinen eigenen Film "Titanic" um einen Rang verdrängt. Zudem befindet sich der erste "Avatar"-Film gar auf Platz Eins. Cameron tritt also mit sich selber in Konkurrenz, was seine Rangordnung als Filmschaffenden nur allzu deutlich macht.

Immerhin sollte man meinen, dass Cameron mit der Vorbereitung von weiteren "Avatar"-Teilen kreativ vollständig ausgelastet ist. Aber davon kann offenbar keine Rede sein, denn der Regisseur plant sozusagen als Zwischen-Projekt, das noch vor "Avatar 4" eingeschoben werden soll, einen ganz anderen Film.