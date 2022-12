In weniger als zwei Wochen startet "Avatar: The Way of Water" in unseren Kinos. Regisseur und Oscarpreisträger James Cameron (68) plant insgesamt ganze vier Fortsetzungen zu "Avatar" aus dem Jahr 2009, die im Anschluss an "Avatar 2" in den Jahren 2024, 2026 und 2028 in den Kinos erscheinen sollen.

Und wie "Avatar: The Way of Water"-Hauptdarsteller Sam Worthington (46) jetzt gegenüber US-Late-Night-Talker Jimmy Fallon (48) enthüllte, ist der für das Jahr 2024 geplante "Avatar 3" auch bereits größtenteils im Kasten. "Wir haben ungefähr 80 bis 90 Prozent von Teil drei abgedreht", verriet Worthington in der "Tonight Show".