Was bedeutet das Ende von "All Of Us Are Dead"?

Zum Staffel-Finale hat die Armee die Stadt Hyosan bombardieren lassen und nur wenige überlebende SchülerInnen erreichten das Quarantäne-Zentrum. Eun-ji und Gwi-nam wurden getötet, doch Nam-ra ist nach wie vor aktiv. Sie hat ihr menschliches Gewissen zurückbehalten und ernährt sich nur von toten Menschen oder Zombies.

Nach dem Ende des Bombardements finden SchülerInnen Nam-ra auf der Terrasse der ehemaligen Schule. Sie erzählt, dass es noch etliche weitere Halbzombies gibt, die nun ihre neue Familie bilden. Nam-ra bietet das perfekte Beispiel für eine Super-Soldatin und zweifellos wird es in der zweiten Staffel von "All Of Us Are Dead" dann auch um diese neue Zombie-Rasse gehen.

"All Of Us Are Dead" ist seit 28. Jänner auf Netflix verfügbar.