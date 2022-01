Soeben ist der Zombie-Virus an einer südkoreanischen Schule ausgebrochen, da die Netflix-Serie "All Of Us Are Dead" am 28. Jänner startet.

Dass die Bekämpfung der Untoten keine einfache Sache ist, die man schnell zu einem Abschluss bringen kann, geht aus folgender Tatsache hervor: Die Serie basiert auf dem Webtoon "Now at Our School“ von Joo Dong-geun, das bereits 130 Kapitel umfasst.