Aufstieg in der Weltrangliste

"Alles steht Kopf 2" steigt auch in der Weltrangliste der erfolgreichsten Filme weiter nach oben. So belegt er nun den 13. Platz hinter "Top Gun: Maverick" (2022). Auch "Barbie" (2023) ließ der Animationsfilm bereits hinter sich.

In Österreich und Deutschland startete "Alles steht Kopf 2" am 12. Juni. Bereits an seinem Startwochenende spielte der Film weltweit 295 Millionen Dollar ein. Nur gut einen Monat später hat die Geschichte um Rileys lebhafte Gefühlswelt "Die Unglaublichen 2" an der Spitze der erfolgreichsten Pixar-Filme abgelöst, wie "Variety" berichtete.