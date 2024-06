Bereits über die Preview-Verkäufe vor dem offiziellen Kinostart deutete sich an, dass der Animationsfilm "Alles steht Kopf 2" von Pixar ein riesiger Erfolg an den Kassen werden könnte. Dass er jedoch so schnell für eine Wachablösung im Kinojahr 2024 sorgen würde, hatten sich die Macher sicherlich nicht erträumen lassen. Nur rund zwei Wochen nach Kinostart überholte die Fortsetzung des 2015 veröffentlichen Auftakts der Reihe schon den bislang erfolgreichsten US-Film des Jahres, Denis Villeneuves "Dune: Teil 2".

Bei "Alles steht Kopf 2" stehen laut der Branchenseite "Box Office Mojo" in den USA schon 285 Millionen Dollar zu Buche - die "Dune"-Fortsetzung hatte nach der gesamten Laufzeit im Kino "nur" 282 Millionen Dollar vorzuweisen. Der Animationsfilm dürfte den diesjährigen Rekord also in den kommenden Wochen noch gehörig ausbauen.