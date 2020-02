"Altered Carbon": Neue Staffel, neuer Sleeve, neues Sci-Fi-Highlight

Die Welt der Stacks & Sleeves

In der Zukunft hat die Digitalisierung selbst den Tod obsolet gemacht: Ab dem ersten Lebensjahr wird jedem Menschen ein "Stack" in den Nacken implantiert. Darauf sind die Erinnerungen und die gesamte Persönlichkeit eines Menschen gespeichert. Im Todesfall – oder anderen Gelegenheiten – kann so das Bewusstsein in einen neuen Körper, sogenannte "Sleeves", übertragen werden. Die Stacks basieren auf einer außerirdischen Technologie, die auf dem Planeten Harlan's World entdeckt wurde. Die Menschheit wird vom autoritären Protektorat beherrscht, doch im Hintergrund herrschen unsterbliche Superreiche über die korrupte Gesellschaft. Denn nur Reiche können sich auf Dauer einen neuen Körper leisten. Sie haben unendlich viel Zeit, um ihre Macht zu festigen.

In dieser Welt ist Takeshi Kovac (Joel Kinnaman) in der ersten Staffel aufgewacht. Er ist der letzte "Envoy", Widerstandskämpfer gegen das unmenschliche System der Unsterblichkeit. Doch das Protektorat hat die Rebellion vor über 250 Jahren niedergeschlagen. Kovac lag so lange auf Eis. In der ersten Staffel wird er geweckt, um auf der Erde den Mordversuch an einem der superreichen "Meths" aufzuklären. Diese Mission brachte Kovac die Freiheit und eine Belohnung, von der sich leben lässt.

Rund 30 Jahre später erhält Kovac einen Hinweis darauf, dass seine große Liebe Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry), Erfinderin der Stacks und ehemalige Anführerin des Widerstandes, noch lebt.

Damit ist es Zeit für eine SPOILER-WARNUNG: Der folgende Text enthält sehr geringe Spuren von Spoilern zur Handlung der neuen Staffel von "Altered Carbon".