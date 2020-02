"Altered Carbon: Resleeved": Anime erweitert die Welt der Sci-Fi-Serie

Filmreihe statt Serie?

Ursprünglich wurde "Resleeved" als Serie angekündigt, doch daraus scheint nun ein Spielfilm geworden zu sein. Es könnte freilich auch sein, dass es sich lediglich um den ersten Anime in der Welt der Originalserie handelt, also noch weitere folgen und es sich somit um eine Filmreihe handelt. Jedenfalls führt Netflix "Resleeved" nicht als Serie, sondern als Film an.

Über die Handlung von "Resleeved" ist wenig bekannt, außer dass sie in der Welt von "Altered Carbon" spielt und in die mythologischen Hintergründe der Serie eintaucht. Die ersten Bilder der Serie, die via Twitter veröffentlicht wurden, erinnern sehr an japanische Animes: