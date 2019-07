Die 20 Top-Serien des Jahres 2018 und 5 Flops

18. McMAFIA, Staffel 1 (AMAZON)

Das Mafia-Drama folgt den legalen und illegalen Geschäften von Alex Godman rund um den Globus. Der in England aufgewachsene Mittdreißiger aus einer russischen Mafia-Familie im britischen Exil wird in eine Fehde mit einer verfeindeten Familie hineingezogen. Der Versuch, der Verstrickung in diese Fehde gegenzusteuern, führt Alex rund um den Globus von London über Prag, die Cayman Islands und Dubai bis ins indische Mumbai. Dabei besticht "McMafia" – abgesehen von den persönlichen Dramen – vor allem durch die eindrucksvoll an Originalschauplätzen gefilmte Darstellung der Vernetzung des organisierten Verbrechens im globalen Finanzkapitalismus. Eine zweite Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben.