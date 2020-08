"Altered Carbon" wird bereits nach Staffel 2 von Netflix beendet

"Altered Carbon" nach dem Roman „Das Unsterblichkeitsprogramm“ von Richard K. Morgan hat sich bei Netflix als außergewöhnliche dunkle SciFi-Serie erwiesen.

Die Serie spielt hunderte Jahre in der Zukunft. Das menschliche Bewusstsein kann digital auf einem sogenannten "Stack" gespeichert werden. Jeder Mensch hat in seinem Nacken einen "Stack" implantiert. Wer stirbt (oder auch nur den Körper wechseln will), überträgt sein Bewusstsein einfach in einen anderen Körper, die sogenannten "Sleeves".

Die erste Staffel von 2018 war eine Hard-Boiled-Detective-Story, in der die fantastische Cyberpunk-Welt vorgestellt wird. Die Handlung spielt (von Rückblicken abgesehen) auf der Erde und wird mit der Aufklärung des Mordes und der dahinterstehenden Verschwörung abgeschlossen.

Im Mittelpunkt der zweiten Staffel, die im Februar 2020 startete, steht die Suche rnach einer großen Liebe und die Story bot erneut blutige Action, Gewalt, Intrigen und vielleicht eine Spur weniger Sex als zuvor.